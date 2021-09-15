Çin'de sanayi ve perakende sektörlerindeki büyüme koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs salgınının ilk çıktığı ülke olması, üretimini dondurması, diğer ülkelerin seyahat sorunu yüzünden ülkedeki üretimlerine son vermesi sonucu Çin ekonomisi ağır darbe aldı.

TÜRKİYE 15.09.2021, 09:57
Çin'de sanayi ve perakende sektörlerindeki büyüme koronavirüse yenik düştü

Çin'de sanayi üretimi ve perakende sektöründe büyüme ağustos ayında bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yaşanan gerileme, artan koronavirüs vaka sayısı ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların Çin'in ekonomik toparlanması üzerinde tehdit oluşturduğuna işaret etti.

2020 TEMMUZ'DAN BU YANA EN YAVAŞ BÜYÜME

Çin'de sanayi üretimi istatistik kurumunun verilerine göre temmuz ayındaki yüzde 6,4'lük artışa kıyasla ağustos ayında yüzde 5,3 ile 2020 yılı Temmuz ayından bu yana görülen en yavaş büyümeyi kaydetti. Uzmanlar sanayi üretiminde yüzde 5,8 büyüme bekliyorlardı.

ÇİN'DEN TÜKETİCİ HARCAMALARI YAVAŞLADI

Tüketici harcamaları da koronavirüs vakalarının artmasından dolayı keskin şekilde yavaşladı. Perakende satışlar ağustosta geçen yıla göre yüzde 2,5 ile bir yılın en düşük büyümesini kaydetti ve yüzde 7 olan büyüme beklentilerinin altında kaldı.

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