Cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı sokakta tabancayla vurarak öldürüp kaçan Mehmet Yıldız'ın olaydan sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Yıldız'ın avukatına, "Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun" yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli, avukatının "Polise teslim ol" mesajına cevap vermezken kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.
Bu sabah Osmangazi ilçesinde uzun süredir eşi Mehmet Yıldız'dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti. Silahı Aygül Yıldız'a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
YAKALANMADAN EVVEL DE ETRAFA ATEŞ AÇTI
Evine kaçan zanlı, saklandığı evde ekipler tarafından sıkıştırıldı. 1 saat boyunca peş peşe ateş açıp direnen katil zanlısı, özel harekat timlerinin katıldığı 1 saat süren operasyonun ardından gözaltına alındı.
"ÇOCUĞUMU BANA GÖSTERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Yıldız emniyette verdiği ifadede, eşinin ailesiyle kendisi arasında olan kültür farkı nedeniyle anlaşamadıklarını söyledi. Mehmet Yıldız, "Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. Ailesiyle aramızda ciddi bir kültür farkı vardı. Ailesi gelip bizim üst katımıza taşındı. Ara ara aramızda sorunlar çıkıyordu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip, küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül'e çok yalvardım gelip benimle yaşaması, bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra anlaşmalı boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bu yüzden sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
"VURDUM ABİ VURDUM"
Zanlının kaçtıktan sonra avukatına attığı mesajlar da ortaya çıktı. Yıldız'ın avukatına, "Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun" yazdığı; avukatın ise "Polise gitmen gerek" yazdığı öğrenildi.
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