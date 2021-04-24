Cinnet, cinayete dönüştü! 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı
Hatay'da bir kişi, yüksek sesle konuşan komşularını uyardıktan sonra tüfekle dehşet saçtı. 4 kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldüren şahıs ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay Hatay'ın Payas ilçesi Kürtül mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını ve yüksek sesle konuşmamaları gerektiğinin uyarısında bulundu. Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1'i kadın, 1'i polis memuru 4 kişiyi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1'i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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