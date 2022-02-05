Cinnet getiren damat dehşet saçtı

Bursa'da yaşayan ve Bayram Görel'le evli olan Serap Gül Görel, boşanma kararı alarak Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde yaşayan ailesinin yanına taşındı.

Çocuklarını görme bahanesiyle eve gelen Bayram Görel, kapının açılmasıyla içeridekilere tabancayla kurşun yağdırdı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kurşunların isabet ettiği Bayram Görel'in kayınbabası Cevdet Cantürk (63), eşi Serap Gül Görel (35), kaynanası Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) yaralandı. 4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.