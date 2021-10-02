Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti.

VİDEOYU STÜDYODA İZLETMEK İSTEDİ

Eşiyle internetten tanışarak 18 ay sonra evlenen ve bir de çocuk sahibi olan Bilgin, izlediği videodaki kişinin karısı olduğunu vücudundaki ameliyat izinden anladığını ifade etti. Bu iddiasını kanıtlamak için söz konusu videoyu sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletmek isteyen Bilgin, stüdyoda çok ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.

FULYA ÖZTÜRK GÖRÜNTÜLERE BAKAMADI

Bu durum karşısında stüdyodaki konuklar şaşkınlığını gizleyemezken, sunucu Fulya Öztürk'ün ise görüntülere bakamaması dikkat çekti. Programın psikoloğu Esra Ezmeci ise videoyu izlerken "Bu herkesin çekebileceği bir görüntü değil" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"ŞÜPHELENDİĞİM İÇİN BU TİP VİDEOLAR İZLEDİM"

Avukat Handan Bakbak'ın "Sen böyle içerikli videoların peşinde misin?" sorusuna Bilgin ise "Peşinde değilim. Ben böyle bir şeyin olabileceğini düşündüğüm için sürekli girip böyle sitelere baktım" dedi.