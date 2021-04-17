Cinsi sapık kırmızı bültenle aranıyor!

Eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen zanlı için kırmızı bültenle arama kararı verildi.

TÜRKİYE 17.04.2021, 17:13
Cinsi sapık kırmızı bültenle aranıyor!

Aksaray’da ilk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı.

A.S., 2019 yılının kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti.

MAHKEME TUTUKLANMA TALEBİNİ REDDETTİ

Gözaltına alınan Can Emrah S., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Can Emrah S. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel de mahkemeye başvurarak, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurup, yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Bu talep de kabul edilmedi.

Aksaray daki cinsel istismar sanığı kırmızı bültenle aranıyor #1

TWİTTER’DAN TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyor, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir." paylaşımını yaptı.

Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HEYET DAVADAN ÇEKİLDİ

Heyet, yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini belirterek, davadan çekildi.

Mahkemece dosya ise incelenmesi ve karara varılması için üst mahkeme olan Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Dosyayı inceleyen Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğuna; ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti.

Avukat hakkında da mahkeme başkanının suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Aksaray daki cinsel istismar sanığı kırmızı bültenle aranıyor #2

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Can Emrah S.'nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması, ocak ayında görüldü.

Avukat Çağrı Ayhan Şenel, sanığın yurt dışına kaçtığı yönünde bilgiler olduğunu ve sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme de duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Davanın dün görülen 3'üncü celsesinde A.S., kızı E.Ç. ile avukatları hazır bulunurken, sanık avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Mahkeme, yazılan müzekkerelere verilen cevap yazısında, sanığın Gürcistan’da olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından talepleri dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na talepname gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

“NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI”

Soruşturma aşamasından itibaren sanığın tutuklanması için gösterdikleri çabaya karşılık bulamadıklarını belirten avukat Çağrı Ayhan Şenel, "Mahkeme dün yapılan duruşma ile sanık hakkında kırmızı bülten çıkardı. Ceza usulü gereği aslında kanaatimizce bütün deliller toplandı, tanıklar dinlendi ve beyanlar alındı. Buna karşın sanık ifadesi alınamadığı için bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda kırmızı bülten neticesinde umarım sanık yakalanır. Bu durum da bizim daha soruşturma aşamasında tutuklama talebimizin ne kadar haklı ve yasaya uygun olduğunu gösteriyor. Şayet o zaman şahıs tutuklansaydı ya da en azından sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulsaydı; şu anda belki de yargılama neticelenmiş olacaktı." diye konuştu.

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