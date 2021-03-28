Çirkeflik diz boyu, polise saldırdılar!

Karabük’ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş’te koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.’dan kimliğini istedi.

ANNESİ VE KARDEŞİ POLİSLE TARTIŞTI

İddiaya göre, elinde poşetler olduğu için kimlik numarasını veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca tartışma büyüdü.

KIZ KARDEŞİ POLİSLERE SALDIRDI

Vatandaşların da yaşananları meraklı gözlerle izlediği olayda "Savcılığa gidiyorum" diyerek pasaja giren Doğukan S.’nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tuttuğu sırada kız kardeşi A.A.K. bu sefer polislere saldırdı.

POLİSLERE SU ATTI, TABURE FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada polisin müdahale ettiği genç kız, hırsını alamayarak berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendi. Vatandaşların ve annesinin sakinleştiremeye çalıştığı genç kız bu sefer dışarda polislere su fırlattı.

ÖFKELİ ANNE, POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Doğukan S. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, öfkeli anne kızına yumruk attığı iddia ettiği polislerden şikayetçi olduğunu söyleyerek öfkesini dile getirdi.

Yaşanan olay sonrası genç kız Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek müşahede altına alındı.

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