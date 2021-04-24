Çivili sopayla kadın dövmeye kalktı, ölmekten beter oldu!
Sokakta bir kadınla tartışan adam çivili sopayla kadına vurmaya başladı. Bir süre sonra sopayı eline geçiren kadın, adamı bayıltana kadar dövdü. Çevredeki vatandaşlar adamı kadının elinden güçlükle aldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleşen olayda, Dolapdere Irmak Caddesi'nin ortasındaki çimenlik alanda oturup, sohbet eden kimlikleri belirsiz bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönen tartışmada ikilinin yanında bulunan ağacın çevresinde koruma amaçlı bulunan tahta çitten söktüğü çivili sopayı alan adam, kadına vurdu.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Sopayı adamın elinden alan kadın bu kez adama vurmaya başladı. Peş peşe aldığı sopa darbelerinden kaçamayan adam, son darbeyle yere yığılıp baygınlık geçirdi. Olayı görüp koşan çevredekiler adamı kadının elinden kurtardı.
SU İÇİRDİLER
Ardından da adamı su içererek, ayıltmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen motosikletli sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ADAM BAYGINLIK GEÇİRDİ"
Kavgayı ayırmaya çalışanlardan biri, "Biz taksiyle geçerken olayı gördük, ikisi beraber oturuyorlardı, birden kavga başladı, birbirlerine vurmaya başladılar. Önce erkek kadına çivili sopayla vurdu, sonra kadın hemen sopayı alıp ona vurmaya başladı. Çivili sopayla bayağı vurdu adama, adam tepki veremedi. Adamın müsait olmayan yerlerine vurdu, sopa çiviliydi. Kavgayı ayırdık, kadını gönderdik, adam baygınlık geçirdi, sonra sürüne sürüne kenara geldi. Yabancı uyruklulardı, ambulansı aradık gelip aldılar adamı hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.
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