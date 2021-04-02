Çivili sopayla kedi dövdü, Mama cezasına çarptırıldı!

Gaziantep'te çivili sopayla kediyi darbettiği sırada kendisine karşı çıkan zabıtayı da darbeden şahsa yönelik şikayet, sokak hayvanlarına bağış şartıyla geri çekildi.

TÜRKİYE 02.04.2021, 13:11
Çivili sopayla kedi dövdü, Mama cezasına çarptırıldı!

Gaziantep'teki Değirmiçem Mahallesi'nde 18 Mart’ta zabıta ekipleri, Hüseyin Alpaslan'ın üzerinde çivi bulunan sopayla bir kediye vurduğunu görünce müdahale etti.

Alpaslan, çivili sopayla bu kez de zabıta ekibine saldırıp, İsmail Ali Türkan'ı yaraladı.

Hüseyin Alpaslan, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

HAYVAN TEDAVİYE ALINDI

Alpaslan'ın çivili sopa ile yaraladığı kedi ise Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #1

"VİCDANIM EL VERMEDİ, MAMA BAĞIŞI YAPMASI ŞARTIYLA AFFEDİYORUM"

Olayın ardından 'yaralama' suçundan tutuklanan mobilyacı Hüseyin Alpaslan'ın yakınları, zabıta memuru İsmail Ali Türkan'a ulaşarak yaşananlardan dolayı çok üzüldüklerini söyledi. Yakınları, kendisi de pişman olan Hüseyin Alpaslan'ın cezaevinden çıkabilmesi için zabıta memurundan şikayetinden vazgeçmesini istedi.

Hüseyin Alpaslan'ın babası Abdulmecit Alpaslan, tutuklanmasının ardından oğlunun eşi ve çocuklarının mağdur olduğunu söylemesi üzerine İsmail Ali Türkan, sokak hayvanlarına mama bağışlanması halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Ailesi, 15 torba mama alarak Hayvanat Bahçesine gitti ve buradaki köpek ve kedileri besledi.

Hüseyin Alpaslan'ın babası ile birlikte hayvanları besleyen zabıta memuru İsmail Ali Türkan, kedinin sağlığına kavuşmaya başladığı için çok mutlu olduğunu ve sokak hayvanlarına mama bağışıyla da şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #2

MAMA ŞARTIYLA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Olaydan sonra Hüseyin Alpaslan'ın ailesi ile görüştüğünü ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu görünce üzüldüğünü dile getiren Türkan, "İki hafta önce olay yerinden tesadüfen geçiyorduk. Birkaç çocuk bizi görünce kediye işkence yapıldığını söyledi. Gittiğimiz iş yerinde bir kişi hayvana şiddet uyguluyordu. Hayvan parçalanmış durumdaydı. Kendisini engel olmaya çalışırken bana da saldırdı. Sonra gelen polis ekipleri bu kişiyi gözaltına aldı. Kediyi de tedavi için hayvanat bahçesine gönderdik. Şu anda kedinin durumu iyiye gidiyor. Olayın ardından tutuklanan şahsın ailesi geldi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu belirtti. Vicdanen rahat edemedim ve hayvanat bahçesindeki hayvanlara mama bağışlanması karşılığında şikayetimden vazgeçeceğimi belirttim. Onlar da kabul etti." dedi.

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #3

"OĞLUM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Hüseyin Alpaslan'ın babası Abdulmecit Alpaslan ise oğlunun iş yerindeki kediyi dışarı çıkarmaya çalıştığını ve bu sırada durumu gören vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

Oğlunun tutukluluk halinin devam ettiğini dile getiren Alpaslan, mama bağışı şartıyla şikayetinden vazgeçen İsmail Ali Türkan’a teşekkür ederek, "Kedi oğlumun iş yerine girmiş. Dört gün içerde kimsenin haberi olmadan kalmış. Kedi dükkandaki her şeyi döküyor. Dördüncü gün fark ediyorlar ve kediyi dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Kedi dışarı çıkmıyor ve arada sıkışıyor. Oğlum çıkarmaya çalışırken bunu gören vatandaşlar kediye zarar verdiğini düşünerek zabıtaya haber veriyor. Oğlum şu an cezaevinde. 43 yaşındaki oğlumun sabıkası yok ve bir sürü hayvanı da besliyor. Zabıta arkadaşımız sağ olsun hayvanat bahçesine mama bağışı yapılması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti ve biz de bağışımızı yaptık." şeklinde konuştu.

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #4

"KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kedinin 2 haftayı aşkın süredir gözetim altında olduğunu ve yaralarının her gün temizlendiğini söyledi. Özsöyler, böyle bir örnek davranıştan ötürü zabıta İsmail Ali Türkan’ı kutlayarak şöyle konuştu:

"Olayın ardından ekiplerimiz hayvanı oradan alarak barınağımıza getiriyorlar. Hayvana eziyet ettiği söylenen vatandaş, zabıta ekiplerimize saldırarak tartaklıyor. Bunun üzerine zabıta arkadaşımız hayvana zarar veren ve kendisine saldıran vatandaşı mahkemeye veriyor. Bu olayın sulha bağlanması için de iki taraf birbirleriyle anlaşıyorlar. Zabıta görevlisi arkadaşımızın tedavi masraflarını karşılamak istiyorlar. Arkadaşımız da bunu kabul etmeyerek yerine sokak hayvanlarına mama bağışlamaları karşılığında sulh sağlanacağını söylüyor. Bu kapsamda bize mama bağışı yaptılar. Bu olayın böylelikle sulha bağlanmasından biz de mutlu olduk. Kedimizin tedavisi devam ediyor ve tamamen iyileştikten sonra doğal hayata bırakacağız."

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #5

 

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #6

 

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #7

 

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #8

 

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #9

 

Gaziantep te kediyi çivili sopayla döven şahıs, mama karşılığında affedildi #10

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