Cizre polisinden okulu bırakan çocukların okula dönmeleri için proje
Şırnak’ta polisler, okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret edip çocukların okula dönmeleri için söz aldı.
TÜRKİYE 20.11.2021, 17:58
Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinde görevli polisler, okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret edip çocukların okula dönmeleri için söz aldı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hayata geçirdiği “Umuda Açan Nergis Çiçekleri” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında maddi durumları yetersiz olduğu için okula devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, okula devam etmeleri için çocukları ikna edip okula gitme sözü aldı. Görevli polisler, çocuklara eğitimin insan hayatındaki önemini anlatıp hediyeler verdi.
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