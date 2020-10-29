Çobanın testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
Tokat Artova'da, çobanın COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir köy karantinaya alındı.
TÜRKİYE 29.10.2020, 17:23
Artova ilçesine bağlı Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
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