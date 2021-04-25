Çocuğa içki içirip istismar etti, aylar sonra hamile olduğu ortaya çıktı!

14 yaşındaki T.A'ya içki içirip cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Orhan S., 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İğrenç olay, kızın aylar sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurması sonrasında hamile olduğunun anlaşılması ile ortaya çıktı.

TÜRKİYE 25.04.2021, 10:30
Çocuğa içki içirip istismar etti, aylar sonra hamile olduğu ortaya çıktı!

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıf öğrencisi T.A., Haziran 2019'da okuldan arkadaşlarıyla gittiği parkta, sanık Orhan S. (21) ile tanıştı. Birlikte kola içip, cips yedikten sonra gruptan bir arkadaşlarının evine giden T.A., kendini kaybetti ve sanığın cinsel istismarına uğradı.

HAMİLE KALIP ÇOCUK DOĞURDU

T.A., bu olayın ardından yaklaşık 6 ay sanıkla görüşmeyi sürdürdü. Ancak, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince, ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Soruşturma devam ederken, T.A. doğum yaptı.

DNA TESTİ SONRASI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Davanın görüldüğü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Adli Tıp Kurumu'nca gönderilen raporda DNA incelemesi sonucu bebeğin babasının sanık Orhan S. olduğu bildirildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S., raporun ardından mahkemeye verdiği savunmasında, mağdur ile 6 ay arkadaşlık yaptıklarını, yaşını 19 olarak söylediğini, birkaç kez rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşının küçük olduğunu öğrenince de ilişkiyi bitirdiğini iddia etti. Mağdurun hamile olduğunu bilmediğini, ailesinin kendisini şikayet etmesi sonucu durumu öğrendiğini belirten sanık Orhan S., beraatini talep etti.

UZMAN GÖZETİMİNDE İFADESİ ALINDI

Mağdur T.A. ise Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar gözetiminde verdiği ifadesinde, sanık Orhan S.'nin parkta kendisine iki bardak kola verdiğini, sonrasında eve geldiğinde kendinde olmadığını, annesinin de üzerinde kan izleri gördüğünü söyledi. Kolanın içinde alkol olduğunu daha sonra öğrendiğini iddia eden T.A., hamile olduğunu da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde öğrendiğini belirtti. Sanığın ifade ettiği gibi arkadaşlık yapmadıklarını söyleyen T.A., şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanık İ.M. ise, sanık ve mağdurun sevgili olduklarını, parkta alkol aldıktan sonra eve gittiklerini ve ayrı odada kaldıklarını, bunun daha sonra da birkaç kez tekrarlandığını iddia etti.

MAHKEME KARARINDA İNDİRİM UYGULAMADI

Davanın karar duruşması 1 Nisan 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanığın tüm dosya kapsamında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmederek, sanığa bu suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme cezada indirim hükümlerini uygulamadı.

#Ankara #Çocuk #cinsel #istismar #saldırı #tecavüz #asayiş #hamile #Mahkeme
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Nisan 2021
İmsak 04:08
Güneş 05:37
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:23
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 35 75
2. Galatasaray 35 69
3. Fenerbahçe 34 69
4. Trabzonspor 36 63
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 35 54
7. Sivasspor 35 52
8. Gaziantep FK 34 51
9. Karagümrük 35 50
10. Göztepe 35 47
11. Konyaspor 35 42
12. Rizespor 35 42
13. Antalyaspor 36 42
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 35 35
19. Gençlerbirliği 35 35
20. Erzurumspor 35 34
21. Denizlispor 35 28
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Arsenal 33 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 33 36
16. Brighton 33 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Celta de Vigo 32 38
12. Levante 33 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Elche 33 30
18. Real Valladolid 32 29
19. Huesca 32 27
20. Eibar 32 23