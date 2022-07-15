Çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı
Kilyos plajında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. O anlarda sinir krizi geçiren annenin sakinleştirilmek için tokatlanması kaydedildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Kilyos plajında denize giren 5 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuğun su yuttuğunu gören çevredeki vatandaşların bağırması üzerine olay yerine cankurtaranlar geldi.
Çocuğa kalp masajı yapıldı
Çocuk, cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılırken kuma yatırıldı ve çocuğa can kurtaran ve orada bulunan bir doktor kalp masajı yaptı.
Çocuğun annesi sakinleştirilmek içi tokatlandı
Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören annesi ise koşarak sahile geldi. Çığlık atarak sinir krizi geçiren kadını, bir başka kadın şoktan çıkması için defalarca tokatladı.
Çocuk hayata döndürüldü
Bir türlü kendine gelmeyen kadın, ardından dizlerinin üstüne çöktü. Kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuğun durumu iyi
Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler inceleme başlattı
Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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