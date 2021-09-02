Çocuğun beline ip takıp gezdirdi!

Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi İncir Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının dolaştırmaya çıkardığı çocuğun beline ip bağladığı görüldü. Çocuğun anneannesi olduğu öğrenilen kadının iple çocuğu gezdirmesine sokaktaki esnaflar tepki gösterdi.

Olmaması gereken bir görüntü olduğunu söyleyen esnaf Talha Çetin, “Görüntüyü sabah ben çektim, sosyal medyaya attım. İpi göbeğine bağlamıştı, çocuk kaçmasın diye herhalde.

Kötü bir niyetinin olduğunu sanmıyorum. Uyarmadım, bir şey söylemedim. İpi boynuna bağlamışlar diye söylemişler. Yapılmaması gereken bir şey.

Yaşlı kadın çocuk kaçmasın diye göbeğinden bağlamış. Gezmeye çıkmış, çocuk da hareketli bir çocuk” diye konuştu.