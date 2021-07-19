Çocuğunu tavana asarak döven baba gözaltına alındı!
İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğü anlar, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından baba gözaltına alındı. Ailenin 2 çocuğu ve annesi, devlet koruması altına alındı.
TÜRKİYE 19.07.2021, 10:07
İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve annesini koruma altına aldı.
Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.
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