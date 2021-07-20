Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddiasını reddetmişti! Adli tıp raporu babayı doğruladı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde komşuları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir babanın çocuğunu ayak bileklerinden tavana asarak dövdüğü iddia edilmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu şahıs, tavana asma olayının gerçek olmadığını sadece sözlü olarak bağırdığını söyledi.

SADECE BAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'eziyet' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.'nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.

HERHANGİ BİR İZ TESPİT EDİLMEDİ

Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, baba T.K.'nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor..