Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddiasını reddetmişti! Adli tıp raporu babayı doğruladı
İstanbul Küçükçekmece'de komşuları tarafından çekilen videoda, çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen babanın ifadeleri ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden şahıs, "Tavana asmadım, sözlü olarak bağırdım" dedi. Yapılan adli tıp incelemesi sonrası hazırlanan raporda, çocukların vücutlarında herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde komşuları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir babanın çocuğunu ayak bileklerinden tavana asarak dövdüğü iddia edilmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu şahıs, tavana asma olayının gerçek olmadığını sadece sözlü olarak bağırdığını söyledi.
SADECE BAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'eziyet' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.'nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.
HERHANGİ BİR İZ TESPİT EDİLMEDİ
Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, baba T.K.'nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor..
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