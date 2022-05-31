Çocuk 5’inci kattan düştü
Pencereye tırmandıktan sonra dengesini kaybeden 3 yaşındaki çocuk, 5’inci kattan düştü. Çocuğun düşme anı kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 31.05.2022, 09:51
Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki bir apartmanın 5’inci katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana Ailesi'nin 3 yaşındaki çocukları Ömer, pencereye tırmandı.
Dengesini kaybeden çocuk, 5’inci kattan düşerek ağır yaralandı.
Düşme anı kamerada
Yaralı çocuk, ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun düşme anı ve çevredekilerin yardıma koşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Durumu ciddiyetini koruyor
Büyük üzüntü yaşayan çocuğun ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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