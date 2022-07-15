Çocuk rögara düşerken yan taraftakiler davulla gelin karşıladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı.

O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü.

Çocuk hafif sıyrıklarla kurtuldu

Görevlilerin fark etmesi üzerine, çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

O esnada bir grup gelin karşılama töreni yaptı

Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu tedavi ederken yan taraftakiler, davullu ve zurnalı eğlence eşliğinde gelin karşıladı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı.

Daha sonrasında sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Gelini karşılayanlar pes dedirtti

Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi "pes" dedirtti.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.