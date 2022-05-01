Çocuklar arasındaki kavga kanlı bitti

Afyonkarahisar’ın Sülümenli beldesindeki bir parkta oturan 14-15 yaşlarındaki üç arkadaş, aralarında husumet bulunan S.D'ye (13) mesaj atarak yanlarına çağırdı.

Bunun üzerine S.D. yanına av tüfeğini alarak bölgeye gitti.

3 çocuk yaralandı

Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. S.D.'nin ateşlediği silahtan çıkan saçmalar H.E.Ü.'yü bacağından, A.B.E.'yi ise elinden yaralandı. Arbede sırasında T.B. ile A.B.E. de S.D.'nin elinden tüfeği alarak darbetti.

Tüfeğe el konuldu

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 çocuğu ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, jandarma ise olayda kullanılan tüfeğe el koyarak inceleme başlattı