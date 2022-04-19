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Çocukları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da oyun oynayan çocukları gizlice görüntüleyip sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu S.A. gözaltına alındı.

TÜRKİYE 19.04.2022, 15:49 19.04.2022, 16:19
Çocukları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

İstanbul'un Gaziomanpaşa ilçesinde bir şahıs küçük çocukları gizlice cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımı gören polis harekete geçti

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Polis kimliğini tespit etti

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi.

Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul da çocukları gizlice görüntüleyen Pakistanlı yakalandı #1

"Türkiye'ye kaçak yollarla girdim"

Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim.

Gaziosmanpaşa!da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok.

Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım.

"Paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum"

Paylaşımım üzerine çok yorum alınca ben de Türkçe bilmediğimden yorumları bir arkadaşa okuttum. Arkadaşım söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim. Ve korktuğum için hesabı da kapattım.

Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra farkettim. Benim amacım öylesine görüntü çekmekti.

"Çok pişmanım"

Herhangi bir suç işleme amacım yoktu. Çok pişmanım. Paylaşımların suç olduğunu öğrendikten sonra moralim bozuldu. Ben buraya yaşamak ve çalışmak için geldim. Suç işlemek kastım ve amacım yoktur." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

#İstanbul #Pakistanlı
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