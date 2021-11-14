Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, “vur vur” tezahüratı yaptılar

Olay, Serik ilçesinde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki çocuktan dövüşmelerini istedi. Ağabeylerinin ısrarı ile dövüşmeye başlayan çocuklar, birbirlerine acımasızca yumruk ve tekme ile saldırdı.

O sırada gençlerin “Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum” şeklinde tezahürat yaptıkları görüldü. Çocuklar o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı.