Çocuklarını ilaçla uyutup kaçan anneye, oğlu isyan etti

TV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında izleyenleri hayrete düşüren bir aile dramı ekranlara geldi.

Çocuklarını ilaç vererek başka bir adamla kaçan kadın oğlu ile yüzleşti.

Gergin anların yaşandığı programda kadının sözleri seyirciden de tepki alırken oğlu Mustafa annesine isyan etti.

Annesine bu davranışlara kendisini ne ittiğini soran Mustafa göz yaşlarına hakim olamadı.

SEYİRCİ TEPKİSİZ KALMADI

Her şeyden yorulduğunu ve uzaklaşıp kendine yeni bir hayat kurmak istediğini söyleyen kadına seyirci de tepkisiz kalmadı.

Yaptığını planlamadığını, bir anda aklına çocuklara ilaç verme fikri geldiğini söyleyen anne yoksa evde tartışma çıkacağını ve kaçamayacağını belirtti.

"BİRAZ DA BABALARI BAKSIN"

Çocuklarına bakmak zorunda olmadığını söyleyen kadın, "Biraz da babaları baksın, ben sevdiğim adama kaçtım." dedi.

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÖLSEYDİM DAHA İYİYDİ"

Mustafa ise, "Anne 3-4 ay sonra ameliyat olduktan sonra gözünüzün önünde ölüyordum. Gözünüzün önünde ölseydim daha iyiydi" diyerek göz yaşı döktü.