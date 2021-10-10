Coğrafi işaretli "Geyve ayvası"nın hasadı başladı

İlçenin en önemli tarımsal üretim kalemi olan ayva, ağaçlardan titizlikle toplanarak bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa ve ihracat için paketleniyor.

Geçen yıl haziran ayında coğrafi işarete kavuşan ve "sarı elmas" olarak da tabir edilen Geyve ayvası, Rusya başta olmak üzere Almanya, Romanya, Hollanda, Gürcistan ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 13 bin dekar alanda üretilen ayvadan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'deki ayva üretiminin yüzde 60'ını karşılayan ve ağaç başına 100 kilogram ürün elde edilen ilçede, hasat bir ay boyunca devam edecek.