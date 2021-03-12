Coğrafya öğretmeninin vurduğu kişi hayatını kaybetti
Önceki gün araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada coğrafya öğretmeni komşusu tarafından tabancayla vurularak yaralanan işçi emeklisi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
TÜRKİYE 12.03.2021, 13:49
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35), komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe (71) ile evlerinin önünde araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş etti.
ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Osman Dörttepe, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Dinçer ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Dörttepe, yaşam mücadelesini kaybetti. Dörttepe'nin cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
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