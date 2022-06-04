Çöl tozu (Toz bulutu) devam edecek mi?

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde etkili oldu. Özellikle Gaziantep, Kilis, Kayseri, Niğde ve Adana tozdan en çok etkilenen illerdi. Rüzgarla birlikte zaman zaman geniş alanlara yayıldı.

ÇÖL TOZU (TOZ BULUTU) DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Haziran 2022 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmede 2 gündür devam eden çöl tozunun bugün de Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacağı belirtildi.

UZMANLARDAN ÇÖL TOZU (TOZ BULUTU) UYARISI

Uzmanlar solunum yolu rahatsızlıkları olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çöl tozları, migren ve astım gibi hastalıkları tetikleyebiliyor ve solunum rahatsızlıklarını da artırıyor. Bu nedenle uzmanlar bu tip rahatsızlıklar yaşayanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

METEOROLOJİ’DEN 4 HAZİRAN HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Denizli, uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.