Çorum'da genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

Çorum'un Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI

Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

KURTARILAMADI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YASAK AŞK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.