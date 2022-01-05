Çorum'da genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini bıçaklayan genç kız, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.
Çorum'un Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı.
ANNESİNİ BIÇAKLADI
Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
KURTARILAMADI
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAK AŞK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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