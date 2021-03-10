Covid-19'a yakalanan Ali Erbaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Twitter'dan bir açıklama yapan Ali Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Erbaş, "Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.