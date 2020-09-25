Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Selefi derneklerinin silahlandığı yönünde iddialarda bulunan ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifade verdi.

TÜRKİYE 25.09.2020, 10:17 25.09.2020, 10:34
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Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvurdu. 

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı. Ünlü bugün ifade verdi. 

#Cübbeli Ahmet Hoca
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