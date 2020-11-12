"Çukur" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde "Çukur" adını verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket eden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
TÜRKİYE 12.11.2020, 11:48
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, Etimesgut ve Sincan bölgesinde faaliyet gösteren, kendilerini "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" olarak isimlendiren suç örgütünün yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Suç örgütünün mağdur ettiği tespit edilen 32 kişinin müşteki olarak ifadesi alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'sine ev hapsi cezası verildi. 6 zanlı adli kontrol şartıyla, 2 zanlı da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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