Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 adaylığını resmen açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yılın haziran ayında gerçekleşecek seçimlerle ilgili konuşarak "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında 2023 seçimlerine değindi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarına net bir şekilde yanıt veren Erdoğan, "Artık kaçak güreşmeyi bırak, sürekli bahane üretmekten lafla peynir gemisini yürütmekten vazgeç." ifadelerini kullandı.
"Cumhur İttifakı'nın adayı benim"
Seçimlerin önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremez. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." dedi.
"Ya adayını ya da adaylığını açıkla"
Sözlerinin devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adayını açıkla' çağrısı yapan Erdoğan, "Ya adayını açıkla ya adaylığını açıkla'' dedi.
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