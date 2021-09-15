Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023, Türkiye'nin yeniden şahlanışının sembolüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum"

Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum. Özgür ve sorumlu milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Medyamızın yüz akları milleti aşağılayan mankurtlar değil, millete hizmeti şeref kabul edenlerdir.

"Basının olumlu yaklaşımı tarihimize şanla şerefle kaydolmuştur"

Terör mücadele, Kıbrıs çıkarması, 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının olumlu yaklaşımı tarihimize şanla şerefle kaydolmuştur. Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde milletinin yanında değil de darbecilerin yanında yer alanlar, ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir.

Topraklarımıza saldırılarla sahip olamayanlar, ruhumuzu işgal etmek için dışarıdan ve içeriden nice yöntemlere başvurdular. Tek parti faşizmi, darbeler, ekonomik krizler zorlu mücadelenin farklı dönemlerdeki tezahürleridir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tuzakların tamamını bozduk. İki asırdır defalarca sergilenen oyunların artık işe yaramadığı Türkiye gerçeğini hazmedemeyenlerin kimi zaman açık kimi zaman gizli faaliyetlerini bir bir açık ettik.

"2023, Türkiye'nin yeniden şahlanışının sembolüdür"

Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar. 2053 sahip olduğumuz mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmanın iradesidir.