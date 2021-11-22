Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programına' telefonla katılarak partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısında tüm gelişmeleri ele alarak atacakları adımları belirleyeceklerini söyledi.

2023'ü işaret ederek yapılması gereken çalışmalara vurgu yapan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Biliyorsunuz; kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tutmuş ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye'deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz üyelerle ve üye potansiyelimizin partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023'ü çok daha farklı konuma taşıyacağız.

"Önümüzde 1,5 yılımız var"

Kadınlar, bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir. Fakat şu süreç içerisinde özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet ilkesi içerisinde çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır. Rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor.