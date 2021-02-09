Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi.

TÜRKİYE 09.02.2021, 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz

Milli Uzay Programı hakkında Erdoğan, "Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."  dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor." diye konuştu.

GÖKTÜRK-3 uydusuna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz."

Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini tamamen sağlamış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz"

Erdoğan, "Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz."dedi.

"Birincil hedefimiz Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'ndaki birincil hedefin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız." dedi.

"İkinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında ticari marka ortaya çıkarmaktır"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır. 2028'de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız."

"Üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek"

Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir." diye konuştu.

"Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır." dedi.

"Beşinci hedefimiz 'uzay havası' alanına yatırım yapmak"

Erdoğan, "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır." dedi.

"Altıncı hedefimiz uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

"Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir." dedi.

Erdoğan, "Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz."

"Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum; 'Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir." dedi.

#Erdoğan #Türkiye #Uzay #Milli
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