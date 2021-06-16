Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'de sevgi gösterisi
Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.
TÜRKİYE 16.06.2021, 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.
Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, Milli Takım'ın Galler ile oynayacağı maçı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izleyecek.
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