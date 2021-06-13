Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısının, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu gösterdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.
Gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin gelecek 10 yıllık ittifaklar ve yol haritasını da etkileyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kararlar alınacağının altını çizdi.
GÖRÜŞME, 10 YILLIK YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyle ilgili, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz." ifadelerini kullanmasının ardından, Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan hain terör saldırısına değindi.
SINIR ÖTESİNDE TERÖRLE MÜCADELE
PKK/YPG terör örgütünün Afrin'de masum sivillleri katletmesini kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim terörle mücadelesinin sınır ötesinde de sürdüğünü dile getirdi.
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