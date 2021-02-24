Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde kürsüye geldiğinde görme engelli Tuana Şahin, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını seslendirdi. Erdoğan da zaman zaman kendisine eşlik etti.

Konuşmasının başında Erdoğan, kongrede görev üstlenenleri ve il yönetimini tebrik etti. Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti İstanbul il teşkilatlarında ana kademede, kadın kollarında, gençlik kollarında vazife üstlenen, partiye katkı verenlere şükranlarını sundu ve dar-ı bekaya irtihal edenlere rahmet diledi.

Erdoğan, kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı estiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Esasen değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi bir sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün de burada bizim adımıza İstanbul'un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini, her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Kendisinin Bayram Şenocak kardeşimizden devraldığı sancağı İstanbul'umuzda çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz dönem il başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine de şu ana kadar hizmetleri sebebiyle şahsım, bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu iş tabii burada bitmiyor, sadece bir virgül. Kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Alternatifsiz konumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. olağan kongre sürecini Türkiye'nin her yerinde bir değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda yüzde 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldı. Bu gece saat 03.00'e kadar beraber çalıştık, başkan vekilim, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcım, Fatma Betül Sayan Kaya, birlikte çalıştık. Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı. Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. Bu bir şeyi gösteriyor. AK Parti, dinamik bir parti. AK Parti, bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, hala Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz."

"İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler 'Yaş önemli değil' demeyin, Fatih'in yaşı kaçtı ona bakacaksın. Fatih, unutmayın gençler 21 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı. Yaş da gençti, ruh da. İşte şimdi aynısını bizler de gençlerimizle beraber inşallah bütün ülkeye değil, dünyaya haykırıyoruz ve dünyada da bunun uygulamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Esasen niyetlerinin il kongrelerinin tamamına yakınına bizzat katılmak olduğunu aktaran Erdoğan, salgın şartları sebebiyle birkaç il dışında bunu gerçekleştiremediklerini, buna rağmen kongrelere canlı bağlantıyla iştirak ettiğini belirtti.

Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongreyi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandıracaklarını dile getirerek, 81 ildeki kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni görev alanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için "merkezi büldan" yani "dünyanın merkezi" denildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul Fatih'in olduğu kadar Ebu Eyyüb el-Ensari'nin, Akşemseddin'in ve daha nice gönül sultanlarının şehridir. Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız, aynı şekilde İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin de bu ülkeye, bu şehre ve bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır. Bu İstanbul ki sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Bu İstanbul ki gözleri kapalı bile dinlenir. Bu İstanbul ki adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Bu İstanbul ki zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilimizdir, vatanımızdır. Bu İstanbul ki güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyardır. Bu İstanbul ki iki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Bu İstanbul ki rahmetli Aşık Veysel gibi insana 'Seversen olayım yarin' dedirtir. Ama İstanbul'u sevmek ne kolaydır, ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Eğer hakkını verip, bedelini öderseniz bu şehir sizi sırtında da taşır, bağrına da basar, zirveye de yükseltir. İstanbul bir başka sevgilidir. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda değil Türkiye'ye, dünyaya sığamazsınız. Çünkü İstanbul Türkiye'nin 80 vilayetinin remzi demektir. Çünkü İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. Çünkü İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin hemen tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir."

"Biz İstanbul'a ömrümüzü adadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında kongre salonunda bulunan gençlere, yaptıkları tezahürat için teşekkür ederek, "İşte AK Parti gençliği bu. Bayrağıyla beraber yaşıyor. Cumhur gençliği bu, bayrağıyla beraber yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un insanlık tarihinin de İslam medeniyetinin de Türk tarihinin de sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, çünkü İstanbul'un eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri, her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi olduğunu, işte bunun için kendilerinin İstanbul'a ram olduklarını söyledi.

Erdoğan, "İşte bunun için biz İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık. İşte bunun için hep Boğaz'ın dört muhafızı olarak gördüğümüz Telli Baba'ya, Yuşa Hazretlerine, Yahya Efendi Hazretlerine ve Hüdayi Hazretlerine layık olmaya çalıştık. İşte bunun için hepsi de İstanbul'da meftun olan rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan Hocamızın miraslarını yaşatmanın gayreti içinde olduk. Şair, 'Davası olmayanın sevdası olmaz. Sevdası olmayanın öfkesi olmaz.' diyor. Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşsek işte bu sevdamızdandır. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.' dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazarak verdiler. Biz cevabımızı 'büyük ve güçlü Türkiye diyerek' verdik. Onlar şimdi artık adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprümüzde başlattıkları darbeyle istiklalimize el uzattılar. Biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik. Onlar ezanları susturmak için camilerin kapılarına dayandılar. Onlar değil mi Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ni işgal etmek suretiyle bira kutularıyla beraber o camimize girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, bu edepsizler değil mi? Bu teröristler değil mi? İşte o Gezi olaylarında da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik. Onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabiamızla verdik."



"Son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık"

Salondakilere "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye seslenen Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, her birlikte Türkiye olacağız. İşte bizim yolumuz bu. Onlar gençlerimizi değerlerimizden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'u yanlarına aldıklarında, içerdeki hainlerden dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduklarını, hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur. Belki hatalarımız da olmuştur. Hiç kimse merak etmesin, hepsi de giderilir hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanını ve iradesini güçlendirerek sürdürmektir. İşte bu azim ve kararlılıkla bir kez daha milletimizin huzurundayız."

"İstanbul'u aşkla seviyoruz" ifadelerinin sadece bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 38 bin 361 adet yeni derslik kazandırdık. 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü, 37 bin 500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Toplamda 13 bin 677 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir kaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini 2 katından fazla arttıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor. İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık.

Sosyal yardımlarda son 18 yılda toplam 17 katrilyon, yeni rakamla 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeşlerimizin yanında olduk. Sağlıkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 adet sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 950 yatak kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Bunların dışında İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Böylece İstanbul'u sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz."

"Toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdik"

Toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, İstanbul'da toplamda 16 milyon 101 bin metrekare yüzölçümünde 38 adet millet bahçesi projesinin bulunduğunu, bunların 10 tanesini tamamladıklarını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Zeytinburnu Beştelsiz Milet bahçelerinin inşaatlarının, diğerlerinin de proje ve ihalesinin sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona geliyoruz. Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz muhteşem bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırıyoruz. O malum zatlar var ya onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar. Çok farklı bir projeyi oraya inşa ettik ve kısa zamanda bitiyor. Bir diğer tarafta da sağ olsun özel sektör muhteşem bir camiyi de yine Taksim Meydanı'na inşa ediyor. O da 10 yılların hayali."

"İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 782 kilometreye çıkardık"

Ulaştırmada İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometre ilave ile 782 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, İstanbul- İzmir otoyolunu tamamlayarak 8-9 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğunu 3,5 saate, Bursa'yı bir saate, Balıkesir'i 2 saate, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdüklerini söyledi.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Erdoğan, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni sadece milletin değil insanlığın hizmetine sunduklarını belirtti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli 1. etabını hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladıklarını ifade etti.

İnşası devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul'u ülkenin dört bir tarafına hızlı tren kolaylığı ile bağlamış olacaklarını anlatan Erdoğan, Levent-Hisarüstü metro hattını tamamladıklarını, açıldığı günden bugüne toplam 202 milyon yolcunun seyahat ettiği Gebze-Halkalı banliyö hattını işletmeye açtıklarını söyledi.

Halkalı Lojistik Merkezi'ni bitirdiklerini, demiryollarının çoğunu yenilediklerini, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nden sonra boğazın altından geçecek olan yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt, proje çalışmalarını tamamladıklarını, ihale hazırlıklarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Marmaray'a, Kadıköy'e, Tuzla'ya, Yüksek Hızlı Tren Garı'na, Üsküdar'a, Çekmeköy'e bağlayacak demiryolu proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi?"

Erdoğan, yapımı süren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Bakırköy-Bahçelievler Kirazlı Metro Hattı'nı bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirterek, "Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını ve İstanbul-Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrolarını ise 2023 sonuna kadar hizmete sunuyoruz." dedi.

İstanbul'un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandıkları Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesini de seneye bitirmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, "Ben ne anlatıyorum? İstanbul'a yapılan hizmetleri anlatıyorum. Peki bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi? Böyle bir şey dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum biz bu millete hizmetkar olmaya geldik efendi olmaya değil." diye konuştu.

"Gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız"

Erdoğan, "Bu şehri (İstanbul) yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te. Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, bu uğurda gerekiyorsa şeytanla bile iş birliğine girenleri, sandıkta muhakkak ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle birlikte değil mi? Bunlar şeytanla iş birliği içinde değil mi? Ama ne oldu? Biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni mezar yaptık. İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız." ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz"

"Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur. Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz. Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasası ile yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız."

Erdoğan, "Önümüzdeki salı, üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını paylaşacağız. Bir sonraki hafta inşallah Ekonomi Reform Paketimizi açıklayarak ülkemizi büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege'ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız."