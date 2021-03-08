Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu

Erdoğan, katıldığı kongrede aile yapısının korunmasının önemini vurguladı. Çocuk yetiştirme konusunun altını çizen Erdoğan, "Evlatlarımıza örnek olacağız ki özlediğimiz nesilleri yetiştirelim." dedi.

TÜRKİYE 08.03.2021, 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada aile ve çocuk yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Aile içi iletişimin güçlü olması gerektiğini belirten Erdoğan, bu gelişme ışığında özlenilen nesilleri yetiştirebileceklerinin altını çizdi.

"BÖYLE AHLAKSIZLIK OLUR MU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde özellikle kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyduklarını dile getirerek, duruma "Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Bu ne anlayıştır? Böyle ahlaksızlık olur mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevginin ve merhametin olmadığı yerde ancak bencilliğe, hataları hep karşıdakine yüklemeye, sürekli suçlamaya, hoyratça davranmaya meyilli nesiller yetişir. Halbuki biz madden ve manen sağlıklı fertlerden oluşan, insan olarak sorumluluklarının, kul olkara görevlerinin bilincinde güçlü ve özgün, kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz.

Aile içi iletişim ne kadar güçlü olursa, özlediğimiz nesilleri yetiştirme imkanımız o derece artacaktır. Devlet bu konuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getirecektir. Getirmeye de gayret ediyor. Ama asnıl görev bizlere, bilhassa da siz kadınlara düşüyor.

"ÇOCUĞUN İLK VATANI ANNEDİR"

Çünkü kadın en başta annedir ve çocuğun ilk vatanıdır. Her birimiz kendi ailemizde ağzımızdan çıkan her sözle başlayıp; oturuşumuza, kalkışımıza, ibadetimize kadar tüm davranışlarımızda evlatlarımıza örnek olacağız ki özlediğimiz nesilleri yetiştirelim.

Buna karşılık çocukları, özellikle de kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Şimdi bir de bu çıktı. Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Bu ne anlayıştır? Böyle ahlaksızlık olur mu?

"KADIN KOLLARI FAALİYETLERİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

"Sözlerime başlarken, içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarımızı ve Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın 6'ncı Olağan Kongesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selma Çam kardeşimize tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra milletvekilimiz olarak, yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir kardeşimize de şimdiden başarılar diliyorum.

Ayşe Keşir kardeşim, kendisi İstanbul İl Kadın Kolları kurucu olarak başladığı hizmetlerine AK Parti'nin her kademesinde faaliyetini sürdürmüş bir kardeşimizdir. Yeni dönemde Ayşe Keşir kardeşimizle kadın kolları faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kadın Kolları teşkilatlarımızda görev yapan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR"

Kurulduğu günden beri partimizin çatısı altında ülkemiz ve milletimize hizmet etmek için çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın nezaketini, inceliğini katan Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları karşımda görüyorum. AK Parti'nin başarısı için fedakarca çalışan hanım kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatacak kelime bulamıyorum.

Kadın Kollarımız geçtiğimiz 19 yıldaki birikimiyle sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın her günü yürüttüğü faaliyetlerle kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Bugün Meclis'te kadın milletvekillerimizin büyük bölümü, belediye, meclisteki üyelerimizin çoğunluğu bu okulda yetişmiştir.

"DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLEN KADINLARIMIZIN HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ"

Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Medeniyet davamız yolundaki yürüyüşümüz de böyle bir mücadeledir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, seçim sandığına sahip çıkan, tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını ödeyemeyiz.

Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin gayretleri sayesindedir. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla yıllarca çağdaşlık, laiklik adına kızlarımızın eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik.

HANIM KARDEŞLERİMİZİN ÜNİVERSİTELERE GİRMEK İSTERKEN ÖNLERİ KESİLMEDİ Mİ

Yeri geldi, buradaki birçok hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içimizde üniversite kapısından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. O kapılardan geri çevrilenleri söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Bunlar daha sonra ana muhalefet partisinin de üst düzey yöneticisi olmadılar mı?

Bunlar dürüst değiller. Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi, vermiyor. Yıllarda kamuoyu önünde kadının adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden anlayışı bu mücadeleyle hem deşifre ettik, hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yükseğine geldiyse aynı mücadele sayesindedir.

#Erdoğan #AK Parti #Kadın #Kolları
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