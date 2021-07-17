Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti kendini güncellemeyi başarmış yegane siyasi harekettir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstikbalimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.

Bugün çok çok mutluyum, sizlerle hasret gidermekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Erzurum'a sevgilerimi gönderiyorum.

Cağ kebaplarıyla önümü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik. Sevgili gençler Erzurum'a en son 31 Mart seçimlerinden 1 ay önce 28 Şubat'ta gelmiştim. O gün soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık.

Biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlemiştik. Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da adeta sandıkları patlatmıştı. Rabbim bu sevdanızı eksik kılmasın. Erzurum hep olduğu gibi AK Parti'nin kardeşlik siyasetini destekledi. Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oyla Dadaşlar bize verdikleri sözü yerine getirdi.

Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı.

AK Parti'mizin ülkemizin 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi AK Parti'nin neferleridir.

Nasıl diğer illerimize giderken müjdeyle gidiyorsak, Erzurum'a da elimiz boş gelmedik. Toplu açılış töreni ile toplam değeri 9.5 milyarı bulan hizmet ve projeyi Erzurum'a sunacağız.

KKTC ziyareti

Pazartesi günü Kıbrıs'a gideceğiz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük ve mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.

KKTC'de baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizin yanı sıra pek çok eser ve projeyi hizmete alacağız.

"Teşkilkat mensuplarımızın görüşlerine önem veriyoruz"

Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu harekette ilçe başkanının görevi ne kadar önemliyse sandık müşahidinin de sorumluluğu aynı önemde büyüktür.

Sahadaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine ve tavsiyelerine büyük önem veriyoruz.

2023'e giden süreçte de sizlerin katkılarını almak istiyorum. İl Danışma Toplantılarımıza birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. Bu toplantılarda teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, güçlü ve zayıf yanlarımızı görüyoruz. Bu toplantıları devam ettirmekte kararlıyız. AK Parti'nin alametifarikası kolektif akla önem vermesidir. AK Parti bu şekilde sürekli kendini yenilemiştir.

AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmayı sürdürüyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır.

Biz bu yolda kar kış demeden yürüdük. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşlarla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Bizim siyasetimizde millete rağmen siyaset, milleti hafife almak kesinlikle söz konusu değildir. Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız.