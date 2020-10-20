Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Yüz yüze eğitim kararı

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada alınan kararları şu şekilde duyurdu;

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğu mekanlar ve kapalı alanlarla etkin denetimler sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözmektir.

Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla iligli durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz. 17 Ekim BM tarafında yoksullukla mücadele gücü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Türkiye, BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında arasında yer alıyor.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE



Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz.