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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle, şantajla siyasetin yönlendirildiği günler artık geride kalmıştır.Artık milletin iradesine kimse zincir vuramaz, bu milletin hakkını hukukunu kimse çiğneyemez, millete hizmet edenlerin kılına hiç kimse dokunamaz" dedi.

TÜRKİYE 27.05.2022, 15:23 27.05.2022, 18:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

"Menderes, Polatkan, Zorlu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum"

Sözlerimin başında isimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun.

"Düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum"

Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum. Darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar nedeniyle Yassıada yıllarca milletimiz tarafından Yaslı Ada olarak anılmıştır. 

"Tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık"

Ülkesi ve milleti için hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman darbeciler aracılığıyla tehdit edildi. 27 Nisan bildirisinden cumhuriyet mitinglerine, Gezi Olayları'ndan 17-25 Aralık'a kadar defalarca biz de sindirilmek istendik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Milletimizle beraber tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık. 

"Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"

Bu adanın her zerresine sinmiş vesayetçi izlerini silmeye çalıştık. Yaslı Ada Yassıada ardından da Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerimizin stajlarını farklı şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk, demokrasimizi de ağır bir yükten kurtarmış olduk. Demokrasi ve Özgürlükle Adası'nı milletimizin darbelere karşı direnişinin sembolü haline dönüştürdük. İlk önce Türk Cumhuriyetleri'nin burada güzel bir zirvesini yaptık. Şimdi bunu daha geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Burası istikbalimizin teminatı gençlerimiz için bir nevi okul işlevi görüyor. 

'Darbeler ekonomi ve yargıda ciddi tahribata yol açmıştır'

Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınmada telafisi zor bedeller ödemek zorunda kaldı. 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur. Darbecilerin yıkıcı etkisi sadece ekonomide olmadı. Asıl tahribat adalet sisteminde yaşandı. Milli iradeye yönelik teşebbüslerin bir diğer kaybedeni de sivil siyasettir.

'Menderes birçok özelliğiyle gönülleri fethetmiştir'

Camilere vurulan kilit ilk kez Menderes döneminde açıldı. Menderes sadece millete hizmetleriyle değil dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, terk etmediği nekazetiyle de gönülleri fethetmiştir. 

"CHP fitne, nifak üretmenin, siyaseti zehirlemenin çabası içinde"

Milletin iradesine ve tercihine yönelik halen sürdürülmektedir. CHP Genel Merkezi 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi fitne, nifak üretmenin, siyaseti zehirlemenin çabası içindeler. 62 sene evvel Türkiye'yi derin acılara sürükleyen bu çirkef siyaset tarzının yeniden oluşmasına izin vermeyeceğiz.

"Gazete manşetleriyle siyasete ayar verilen günler artık geride kalmıştır"

Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz, bu milletin hakkını hukukunu kimse çiğneyemez. Bu millete hizmet edenlerin kılına hiç kimse dokunamaz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hiçbir sinsi bozamadı, bozamayacak. Sandık dışında yol arayanlar, şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmek isteyenler aklını başına toplamalı. Gazete manşetleriyle siyasete ayar verilen günler, terörle, şantajla siyasetin yönlendirildiği günler artık geride kalmıştır. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlettir.

"Terörle mücadelemize aynen devam edeceğiz"

Irak'ın kuzeyinde, Barış Pınarı'nda, sınırlarımızın 30 km güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz, aynen devam edeceğiz. Biz sessiz çoğunluğun sesi olacağız dedik ve olduk.

Aklınızı başınıza alın. Hayırda, hizmette yarışacaksanız biz sonuna kadar varız. Çirkefe, hakarete, tehdide yönelik olacaksa bu bizim ahlakmız değildir. Biz siz kuklalarla değil, sizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz. 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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