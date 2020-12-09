Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki ateşkesin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti 2 gün sürecek. Görüşmede, hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Karabağ'daki son durum ele alınacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ateşkes süreci tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

İki lider, ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere kurulan Türk-Rus merkezi ile ilgili son durumu da ele alacak. Ortak merkez için yürütülen faaliyetler konuşulacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.