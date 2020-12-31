Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan’a gitti.

Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

TELEFONDAN HİTAP ETTİ

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiklere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu’nun değerli kahramanları hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.” diyerek başladı.

AZERBAYCAN ORDUSU'NA TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.” diye konuştu.

Azadlık Meydanı’nda 10 Aralık’ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, “Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu’nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık’ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır.” dedi.

102 YIL ÖNCESİNE GİTTİ

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan “Tek Vatan Harekâtı”nda şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, 102 yıl önce Bakü’nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulan birlik ve beraberliği hatırlattı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘iki devlet tek millet’ anlayışıyla birbirine kalpten bağlı olduğunu, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"ONUR NİŞANESİDİR..."

“Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum.

Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir.

"TÜRK ASKERİ VERİLEN GÖREVİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEKTİR"

Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan’da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye’den Libya’ya Somali’den Kosova’ya Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan’daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum.”