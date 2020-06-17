Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edeceği diğer isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ayrı ayrı kabul edecek.