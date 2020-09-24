Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Yayımlanan MGK Bildirisinde Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
"TÜRKİYE ÖNCELİKLE DİYALOGDAN YANADIR"
Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkelerin aklıselime davet edildiği kaydedilen bildiride, "Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır." ifadesi kullanıldı.
MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.
"TÜRKİYE, SURİYE VE LİBYA'YA YÖNELİK TUTUMUNU SÜRDÜRECEK"
Bildiride, Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği kaydedildi.
MGK bildirisinde, "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Bildiride, şunlar kaydedildi:
"Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur."
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