Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu.

TÜRKİYE 06.11.2021, 16:49 06.11.2021, 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk. Elbette sadece Ilısu'yla yetinmiyoruz. Bugün kamu yatırımlarının ve OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz.

"4 bin ilave istihdam sağlandı"

Batman'a kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında bulunduğu spor yatırımlarının açılışını buradan yapıyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen çalışma ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yapıyoruz. 

Resmi açılışlarını yaptığımız bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin de kuruluşuna başladık. Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyor, gereken her türlü desteği de veriyoruz. Daha da iyi olacak, toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 

"Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk"

Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin gibi yıllarca terör zulmünün altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Gücünü bu kadim toprakların insanlarının birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden alan gönül zenginliğimizi tek parti faşizmi yok etmeye çalıştı. Sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı. Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, özellikle 1980 sonrası baskıyla, işkenceyle insanları yerlerinden ederek sorunu daha da büyüttüler. Bölge insanını sefalete mahkum edecek ihmaller yaşandı. Hükümete geldiğimizde böyle bir Türkiye, böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. 

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu altyapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. 

#Batman #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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