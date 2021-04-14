Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da bir vatandaşın evinde iftara katıldı.
TÜRKİYE 14.04.2021, 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yapmıştı.
ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET ETTİLER
Bugün ise bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftar sonrası aile ile çay eşliğinde sohbet ettiler.
KÜÇÜK KIZLA ERDOĞAN ARASINDA SAMİMİ ANLAR YAŞANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tablet hediye ettiği evin küçük kızının elini öptü. Küçük kızla Erdoğan'ın arasında geçen samimi anlar ise fotoğraflara yansıdı.
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