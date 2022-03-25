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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brüksel'de Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik, Türkiye olarak nerede durduğumuzu alattık" dedi.

TÜRKİYE 25.03.2022, 17:08 25.03.2022, 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brüksel'de Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan tesislerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. 

Sözlerime başlarken 13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir.

Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şu coşkunuz, şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki Tokat olarak biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi.

Gençler işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamacaklar. İşte dün NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik Türkiye olarak nerede durduğumuzu alattık. Şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisi ile yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisindedir. 

Esasen Tokat bugün de eğitimde öncü rolünü sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkarmış şehirdir. Tokat sıradan bir şehir değil onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini kıymetini bilmeli. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hakettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz. Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır.

Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimi ile siftahıı yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon lira. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Tabi şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağı ile beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve Heyelan Islahının, Reşadiye Aybastı yolunun, Tokat Sivas yolu ikbalinin, Erbaa Reşadiye yolu heyelan ıslağının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokul binaları ile güneş enerjisi santralini de resmen bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova, 10 yataklı Pazar Devlet Hastaneleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin Batmantaş Barajı'nın çok sayıda yol, sulama, gölet, atık su, kanalizasyon, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

Bir tarafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı o gün şifa bulduk henüz tam atlatamadık fakat yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızın himmeti ile bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, sanayi sitelerimize yapılan tesisleri hizmete açıyoruz. Tokat Belediyemizin hayata geçirdiği yol, meydan düzenlemesi, katı atık tesisi, park, hizmet aracı ve tesisi projelerinin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Tokat'ımıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Tabi bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız yatırımlar bir de bu rakama dikkat edelim son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz? 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları şöyle ana başlıklarıyla hatırlatayım. Eğitimde Tokat'a 2 bin 121 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda 8 bin 61 kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Bir çok farklı branşta toplam 62 spor tesisi kazandırdı. Tokat'a 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. 6 adet yarı olimpik havuzun inşası da devam ediyor. Güreşte tarih boyunca pek çok büyük şampiyonlar çıkarttı burası. Olimpiyat şampiyonları çıkardı. Biz Allah rahmet eylesin bir Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Tokat'ta hizmete açtığımız 5 yeni güreş antreman salonu ile yeni şampiyonlar yetişmesine katkıda bulunduk. Tokat'a değer katacağına inandığım bir kültür merkezi ile 2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da şehrimize kazandıracağız. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarıma toplam 3,5 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta 17 adedi hastaneden oluşan toplam 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ulaştırmada 16 kilometreden devraldığımız bölünmüş yola 278 kilometre ilave yaparak bölünmüş yolu 294 kilometreye ulaştırdık biz buyuz. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz. 

Unutmayın, Ziya Paşa ne diyor, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Onun için şurada 15 ay kaldı. Haziran 2023'te ben inanıyorum ki karşımda bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. Zaten şu anda yazdınız. Çevre ve şehircilikte Tokat'ta TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Tokat'a Erbaa Çamlığı'nda hizmete açtığımız Millet Bahçesi ile birlikte toplam 6 Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Tarım ve ormanda 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız tesislerle 104 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık.

Yüzde 90 bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin detar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden 5 adet sulama tesisi ile toplamda 202 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Taşkın korumada 159 tesisi yaptık, 6 adet tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu akşam biliyorsunuz çiftçilerimizle bir sohbetimiz olacak bir araya geleceğiz, dertleşeceğiz. Cumhur İttifakı Çiftçi Buluşması inşallah bunu yapacağız. Sanayide şehrimize bugün toplam 39 firmanın faaliyet gösterdiği inovasyon ürettiği Tekoparkımızı kurduk. 

Enerjide, Tokat, Turhal, Erbaa, Niksar, Zile, Reşadiye, Hazar, Başçiftlik ve Almus'a doğal gaz arzı sağladık. Bitmedi, seneye Şenyurt'a, bir sonraki yıl Yeşilyurt, Sulusaray, Artova'ya da doğal gaz arzını sağlıyoruz. Benim hanım kardeşlerim artık odun kömür taşımasın. Butona bassın doğal gazı ile hem yemeğini yapsın, hem banyoda suyunu ısıtsın vesayire. Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa artık benim toplumumda bunu yaşıyacak. Benim toplumum buna layık ve biz bunu başardık. Daha iyi olacak, inşallah 2023'te vereceğiniz destek ile Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

Tokat'ın kadim tarihinin bize verdiği mesaj çok nettir. Nedir o, Türkiye büyük bir ülkedir. Dünyada pek az halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkeyiz. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf en sıkıntılı döneminde yedi düvelin devrinin en modern savaş araçları ile yüklendiği Çanakkale'yi denizi ve karasıyla düşmanlarına mezar eden bir milletiz. İşte o Çanakkale'ye şimdi biz dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Geçen hafta aynı gün cuma günü onbinlerle beraber bu köprünün açılışını yaptık mı? Fiyatı ne biliyor musunuz? 2,5 milyar avro. Muhalefet konuşuyor, muhalefete davet yaptık siz de gelin dedik. Beraber açalım bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi, gelin de bu heyecanı birlikte paylaşalım, gelmediler. Fakat biz milletimizle beraber açtık. Siz de Tokat'tan zaten izlediniz. Bu millet bunlara layık. Japonya bir numaralı böyle bir köprüye sahip biz şimdi onu da geçtik bir numara biz olduk. Orta açıklıkta 2023 metre ve düşünün eskiden saatlerce beklenilirdi Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için şimdi 6 dakika.  

Kağıt üzerinde parsellenen ve kıyısından köşesinden yağmalanmaya bağışlanan vatan topraklarını verdiği milli mücadeleyle kurtararak üzerinde yepyeni bir devlet inşa etmiş bir milletiz. Bu millet böyle bir millet. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan geçmişiyle acıyısya tatlısıyla yaşadığımız pek çok tecrübenin ardından kendimize 2023 hedeflerini belirlemiş, 2053 vizyonunu terennüm etmiş, 2071'i ufkumuza yerleştirmiş bir milletiz. Gençler unutmayın siz Teknofest gençliğisiniz. 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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