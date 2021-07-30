Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'sinde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KABİNE'DE ELE ALACAĞIZ"

Ülkemizi esir alan yangın felaketinden koronavirüs kısıtlamalarına ve aşılama uygulamasına kadar birçok noktaya değinen Erdoğan, "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soru sonrasında, "Şu anda 72 milyon doz aşı yapılmış durumda. Kabine toplantısında konuşacağız. Bayram'da durum aleyhe döndü." ifadeleri kullandı.

"BAYRAMDA DURUM ALEYHE DÖNDÜ"

Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız. Bayramda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım." ifadeleri kullandı.