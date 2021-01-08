Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir

TÜRKİYE 08.01.2021, 14:32 08.01.2021, 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. Olaylarda ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. 

"Aşı 50 milyona kadar çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısıyla ilgili, "Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. (Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz."" diye konuştu. 

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atama protestolarına ilişkin ise, "YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz." dedi.

Oğuzhan Asiltürk ziyaretiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi protestoları

Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti. 

Körfez krizinin bitmesi

Körfez için hayırlı olmuştur. Körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Bizim de körfez iş birliği içinde bizim de konumumuz var. Bunun yeniden yerini alması da Körfez iş birliğini güçlü hale getirecektir.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #cuma namazı
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