Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler."